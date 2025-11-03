Tuča u Ćacilendu: Sukob SNS-ovaca između sebe (video)

U šatorskom naselju ispred Narodne skupštine Srbije dogodio se incident kada je došlo do tuče među pristalicama Srpske napredne stranke.

Kako se vidi na snimku, ove večeri u jednom trenutku došlo je do opšte tuče između pristalica Srpske napredne stranke u šatorskom naselju ispred Narodne skupštine. Incident nije bio sporadičan, već je u pitanju veći broj naprednjaka, pa je policija u opremi morala da reaguje i da smiri simpatizere naprednjaka. Uprkos tuči, muzika iz Ćacilenda nije prestajla. Dramatičan snimak tuče na društvenim mrežama podelio je novinar Nemanja Šarović. Posted by Dnevne Novine