Tuča u Ćacilendu: Policija intervenisala ispred Skupštine Srbije

Unutar Ćacilenda došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega su policajci u opremi za razbijanje demonstracija ušli među šatore i razdvojili prisutne

U prostoru ispred Skupštine Srbije, poznatom kao „Ćacilend“, gde već danima traju protesti i štrajk glađu aktivistkinje Dijane Hrke, došlo je do incidenta u kojem je, prema snimku koji je objavio Nemanja Šarović na društvenim mrežama, izbila tuča među prisutnima. Policija je intervenisala u opremi za razbijanje demonstracija i ušla među šatore kako bi sprečila dalje sukobe i smirila situaciju. Za sada nije poznato da li je neko priveden niti šta je prethodilo