Tuča u Ćacilendu: Policija intervenisala ispred Skupštine Srbije

Vreme pre 58 minuta
Unutar Ćacilenda došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega su policajci u opremi za razbijanje demonstracija ušli među šatore i razdvojili prisutne

U prostoru ispred Skupštine Srbije, poznatom kao „Ćacilend“, gde već danima traju protesti i štrajk glađu aktivistkinje Dijane Hrke, došlo je do incidenta u kojem je, prema snimku koji je objavio Nemanja Šarović na društvenim mrežama, izbila tuča među prisutnima. Policija je intervenisala u opremi za razbijanje demonstracija i ušla među šatore kako bi sprečila dalje sukobe i smirila situaciju. Za sada nije poznato da li je neko priveden niti šta je prethodilo
VIDEO: Tuča u Ćacilendu, policija intervenisala

(VIDEO) Incident u Ćacilendu, morala policija da interveniše

NUNS: Hitno istražiti napade na novinare koji su se desili tokom skupa ispred Narodne skupštine i pretnje novinarki N1 – policija mora da reaguje na licu mesta

Svetski mediji o Srbiji: Političke tenzije ključaju, nema "mrtve tišine" u nemirnoj zemlji

„‘Ćacilend’ služi Vučiću kao ljudski štit. Glavni spletkaroš dopušta policiji da prebija demonstrante“: Svetski mediji pišu o krizi u Srbiji

„I šta ćemo sad? Ovo pitanje ne sme ostati da visi u vazduhu“: Pravni ugao na događaje ispred Skupštine

NUNS poziva MUP da hitno reaguje na napade i zastrašivanje medijskih radnika

Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik „izleteo“?

Koliko je efektan poziv Borisa Tadića građanima da izađu na ulicu?

Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda“

Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

