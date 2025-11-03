AP izvestio o incidentima: Tenzije u Beogradu su porasle

Američka novinska agencija AP piše da su stotine policajaca za suzbijanje demonstracija razdvojile "protivnike i pristalice autokratskog predsednika Srbije Aleksandra Vučića u centru Beograda dok su političke tenzije proključale posle godinu dana upornih antivladinih protesta".

Nekoliko hiljada ljudi suočilo se preko policijskih kordona, a policajci u punoj opremi stojali su u nekoliko redova između dve mase koje su vikale i bacala flaše i baklje jedna na drugu, piše u tekstu. "Tenzije u Beogradu su porasle dan pošto su se desetine hiljada ljudi pridružile ogromnom skupu u Novom Sadu, koji je obeležio prvu godišnjicu katastrofe na železničkoj stanici u kojoj je poginulo 16 ljudi, i pokrenuo pokret predvođen mladima koji zahtevaju