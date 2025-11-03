AP o događajima u Beogradu: „Veliko nezadovoljstvo Vučićevom autoritarnom vlašću“

Danas pre 2 sata  |  S. D.
AP o događajima u Beogradu: „Veliko nezadovoljstvo Vučićevom autoritarnom vlašću“

Stotine pripadnika interventne policije u nedelju su razdvojile protivnike i pristalice autokratskog predsednika Srbije Aleksandra Vučića u centru Beograda, dok su političke tenzije u porastu nakon godinu dana stalnih protesta protiv vlasti, piše američka agencija Asošijeted Pres (AP).

Više hiljada ljudi sukobilo se sa obe strane policijskih kordona, dok su policajci u punoj opremi stajali u nekoliko redova između masa koje su vikale, bacale flaše, baklje i šok-bombe. Tenzije u Beogradu su porasle dan nakon što se desetine hiljada ljudi pridružilo velikom skupu u Novom Sadu, kojim je obeležena prva godišnjica nesreće na železničkoj stanici u kojoj je poginulo 16 ljudi. Ta nesreća je pokrenula pokret koji traži političke promene a koji predstavlja
