AP o događajima u Beogradu: „Veliko nezadovoljstvo Vučićevom autoritarnom vlašću“

Stotine pripadnika interventne policije u nedelju su razdvojile protivnike i pristalice autokratskog predsednika Srbije Aleksandra Vučića u centru Beograda, dok su političke tenzije u porastu nakon godinu dana stalnih protesta protiv vlasti, piše američka agencija Asošijeted Pres (AP).

Više hiljada ljudi sukobilo se sa obe strane policijskih kordona, dok su policajci u punoj opremi stajali u nekoliko redova između masa koje su vikale, bacale flaše, baklje i šok-bombe. Tenzije u Beogradu su porasle dan nakon što se desetine hiljada ljudi pridružilo velikom skupu u Novom Sadu, kojim je obeležena prva godišnjica nesreće na železničkoj stanici u kojoj je poginulo 16 ljudi. Ta nesreća je pokrenula pokret koji traži političke promene a koji predstavlja