Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Mogu da nam uhapse autobus, ali ne mogu da zaustave promene

Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi, oglasili su se na svom zvaničnom Iks nalogu, nakon što je policija zaplenila autobus autoprevoznika Milomira Jaćimovića, koji ih je vraćao nazad u Niš.

Oni se nalaze na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu gde čekaju da im se omogući da uzmu svoje lične stvari koje su im ostale u autobusu. „Mogu da nam uhapse autobus, mogu da nas kidnapuju, mogu da nam isključe vodu i struju. Ali ne mogu da zaustave promene. Pobediće pravda. Pobedićemo, svi zajedno", napisali su oni.