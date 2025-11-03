Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu: Teško povređen tinejdžer

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu: Teško povređen tinejdžer

Sinoć u 21.56 na uglu Ulice Omladinskih brigada i Bulevara Zorana Đinđića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je mladić (19) teško povređen, a devojka (19) je zadobila lakše povrede, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

Povređeni mladić i devojka su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu Bežanijska kosa. Pored toga dogodile su se i još dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 131 put od toga 24 intervencije su obavljene na javnim mestima. Bilo je više slučajeva intoksikacije alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su prevezene na odeljenje toksikologije VMA. Za pomoć su se u velikom broju javljali
