"Pre dva dana je bio bolje, nije imao nikakve bolove" Zoran Radanov iz Slatkog greha otkrio potresne detalje poslednjih sati života Ljubiše Markovića Frenkija

Kurir pre 47 minuta
"Pre dva dana je bio bolje, nije imao nikakve bolove" Zoran Radanov iz Slatkog greha otkrio potresne detalje poslednjih sati…

Zoran Zoki Radanov, klarinetista i prateći vokal Slatkog greha, potresen je zbog smrti prijatelja i kolege Ljubiše Markovića Frenkija, koji je preminuo u privatnoj bolnici posle teške bolesti. - Počeli smo zajedno još od 1979. pošto je došao u Slatki greh.

On je svirao po novosadskim bendovima i onda došao kod nas. Svirao je sve, klarinet, trubu, harmoniku, imao je opasan glas. Frenki je bio šoumen. Nikada nije pio alkohol. Uvek je pazio na hranu, godinama je igrao fudbal sa svom drugarima. Istina, pušio je mnogo, pio gazirano i mnogo kafe sa dosta šećera - priseti se svog prijatelja Zoki, koji nam je rekao da se Frenki godinu dana borio sa teškom bolešću. - Negde, prošle godine u julu i avgustu bili smo kod Žike.
