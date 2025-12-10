Zabrana ili zaštita: Australija reformiše onlajn detinjstvo

Radar pre 56 minuta  |  Ana Martinoli
Zabrana ili zaštita: Australija reformiše onlajn detinjstvo

Ovo je prvi državni zakon koji uvodi jasne restrikcije vezane za godine korisnika društvenih medija

Od 10. decembra, Australija počinje da sprovodi propis po kom „platforme društvenih medija sa starosnim ograničenjem“ ( Instagram, TikTok, Snepčet, Fejsbuk, Jutjub, X…) moraju preduzeti „razumne korake“ kako bi sprečile korisnike mlađe od 16 godina da kreiraju nalog ili bi mogle biti kažnjene sa oko 49,5 miliona australijskih dolara. Ovo je prvi državni zakon koji uvodi jasne restrikcije vezane za godine korisnika društvenih medija. Servisi za igre i aplikacije za
Radar pre 56 minuta
