Mladi Australijanci jutros su se probudili bez društvenih mreža: Kako izgleda zabrana i da li je moguća u celom svetu?

Nedeljnik pre 3 sata
Mladi Australijanci jutros su se probudili bez društvenih mreža: Kako izgleda zabrana i da li je moguća u celom svetu?

Deca širom Australije probudila su se u sredu bez pristupa svojim nalozima na društvenim mrežama, nakon što je stupila na snagu prva ovakva zabrana u svetu, osmišljena da zaštiti mlađe od 16 godina od zavisničkih algoritama, onlajn predatora i digitalnog nasilja.

Nijedna druga zemlja nije uvela tako široke mere, a primena ovog strogog zakona pomno se prati među zakonodavcima širom sveta. Deset zabranjenih platformi — Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch i X — saopštili su da će poštovati zabranu, koristeći tehnologije za verifikaciju godina kako bi identifikovali maloletne korisnike i suspendovali njihove naloge, ali smatraju da to neće nužno učiniti decu bezbednijom. Premijer Entoni
