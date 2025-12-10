Počeo veliki eksperiment sa decom! Ova zemlja uvela je zabranu koja im može promeniti živote, pitanje je - na bolje ili na gore?

Alo pre 5 sati
Počeo veliki eksperiment sa decom! Ova zemlja uvela je zabranu koja im može promeniti živote, pitanje je - na bolje ili na…

Deca širom Australije probudila su se u sredu bez pristupa svojim nalozima na društvenim mrežama zbog prve svetske zabrane osmišljene da zaštiti osobe mlađe od 16 godina od zavisnosti, onlajn predatora i digitalnih nasilnika. Nijedna druga država nije preduzela tako sveobuhvatne mere, a sprovođenje strogog novog zakona pažljivo prate zakonodavci širom sveta.

Prema novom australijskom zakonu, koji je stupio na snagu 10. decembra, platforme društvenih mreža moraju da pokažu da su preduzele „razumne korake" da deaktiviraju naloge koje koriste lica mlađa od 16 godina i da spreče otvaranje novih naloga, kako bi izbegle kazne do 49,5 miliona australijskih dolara (32 miliona dolara). Očekuje se da će neka deca – i njihovi roditelji – prekršiti zabranu, ali nema posledica ni za jedne ni za druge. Premijer Entoni Albaneze rekao
