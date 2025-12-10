Deca u Australiji su upravo izgubila pristup društvenim mrežama – šta se dešava i hoće li ovo funkcionisati?

Deca širom Australije probudila su se u sredu bez pristupa svojim nalozima na društvenim mrežama, nakon prve zabrane osmišljene da zaštite mlađe od 16 godina od zavisničkih algoritama, online predatora i digitalnog nasilja.

Nijedna druga zemlja nije preduzela ovako sveobuhvatne mere, a implementacija novog zakona pomno se prati od strane zakonodavaca širom sveta. Deset zabranjenih platformi – Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch i X – tvrde da će se pridržavati zabrane, koristeći tehnologiju za verifikaciju starosti kako bi identifikovali korisnike mlađe od 16 godina i suspendovali njihove naloge, ali ne veruju da će to učiniti decu sigurnijom.