Zabrana društvenih mreža u Australiji – deca nezadovoljna

NIN pre 33 minuta  |  DW / Metju Pirson
Zabrana društvenih mreža u Australiji – deca nezadovoljna

Australija je postala prva zemlja koja je zabranila korišćenje društvenih mreža mlađima od 16 godina.

Odrasli to podržavaju, ali deca smatraju da je zabrana napad na njihova prava, koji će dodatno izolovati najranjivije. Od ove srede 10. decembra 2025. svim osobama u Australiji mlađim od 16 godina blokiran je pristup većini društvenih mreža, pošto je zemlja uvela prvu takvu zabranu na svetu. Uprkos protivljenju, sajtovi kao što su Fejsbuk, Instagram, Snepčat, TikTok, Iks, Jutjub i Redit sada će imati starosna ograničenja na listi koja će se stalno ažurirati.
