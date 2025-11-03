Hapšenja i privođenja sinoć u Beogradu: Od studenata do Štimca

Akademski krizni centar (AKC) saopštio je da je tokom noći primio više od 20 poziva za pomoć studentima koji su privedeni u Beogradu. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavestilo je javnost da je sinoć privedeno ukupno 37 osoba zbog učestvovanja u narušavanju javnog reda i mira, dok je Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) izdalo nalog za hapšenje Vladimira Štimca jer se sumnja da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Dan nakon komemorativnog skupa u Novom Sadu i obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice te smrti 16 osoba, kriza i represija u Srbiji se vraćaju na centralnu binu. Ni godinu dana od tragedije, javnost i dalje nije upoznata s odgovorom na jedno, naizgled, jednostavno pitanje: Ko je kriv? Upravo zbog te činjenice je Dijana Hrka, majka jednog od preminulih 1. novembra prošle godine, prekjuče tokom svog govora na skupu najavila da će stupiti u štrajk