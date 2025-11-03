Hapšenja i privođenja sinoć u Beogradu: Od studenata do Štimca

Mašina pre 34 minuta  |  Mašina
Hapšenja i privođenja sinoć u Beogradu: Od studenata do Štimca

Akademski krizni centar (AKC) saopštio je da je tokom noći primio više od 20 poziva za pomoć studentima koji su privedeni u Beogradu. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavestilo je javnost da je sinoć privedeno ukupno 37 osoba zbog učestvovanja u narušavanju javnog reda i mira, dok je Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) izdalo nalog za hapšenje Vladimira Štimca jer se sumnja da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Dan nakon komemorativnog skupa u Novom Sadu i obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice te smrti 16 osoba, kriza i represija u Srbiji se vraćaju na centralnu binu. Ni godinu dana od tragedije, javnost i dalje nije upoznata s odgovorom na jedno, naizgled, jednostavno pitanje: Ko je kriv? Upravo zbog te činjenice je Dijana Hrka, majka jednog od preminulih 1. novembra prošle godine, prekjuče tokom svog govora na skupu najavila da će stupiti u štrajk
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Dijana Hrka: Nisam uplašena, nastavljam štrajk - znam zašto sam ovde

Dijana Hrka: Nisam uplašena, nastavljam štrajk - znam zašto sam ovde

N1 Info pre 53 minuta
(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

N1 Info pre 19 minuta
Supruga Vladimira Štimca pozvala na okupljanje ispred "29. novembra" u 14 časova

Supruga Vladimira Štimca pozvala na okupljanje ispred "29. novembra" u 14 časova

N1 Info pre 24 minuta
Čačanski studenti prekinuli protest ispred Gradske uprave

Čačanski studenti prekinuli protest ispred Gradske uprave

N1 Info pre 54 minuta
Zborovi pozivaju na podršku Dijani Hrki večeras na Đačkom trgu u Kragujevcu

Zborovi pozivaju na podršku Dijani Hrki večeras na Đačkom trgu u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 28 minuta
Uhapšen Vladimir Štimac: VJT objavilo zbog čega

Uhapšen Vladimir Štimac: VJT objavilo zbog čega

Danas pre 53 minuta
Okupljanje na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Takovske: Blokiran saobraćaj (foto)

Okupljanje na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Takovske: Blokiran saobraćaj (foto)

Blic pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPhapšenjaDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Novinarki Insajdera grupa nasilnika u šatorskoj „zoni“: Obriši fotografije da ti ne polomimo kosti

Novinarki Insajdera grupa nasilnika u šatorskoj „zoni“: Obriši fotografije da ti ne polomimo kosti

Cenzolovka pre 49 minuta
Dijana Hrka: Nisam uplašena, nastavljam štrajk - znam zašto sam ovde

Dijana Hrka: Nisam uplašena, nastavljam štrajk - znam zašto sam ovde

N1 Info pre 53 minuta
SNS uputio hitan predlog Narodnoj skupštini da se Generalštab sruši

SNS uputio hitan predlog Narodnoj skupštini da se Generalštab sruši

Mašina pre 9 minuta
Hapšenja i privođenja sinoć u Beogradu: Od studenata do Štimca

Hapšenja i privođenja sinoć u Beogradu: Od studenata do Štimca

Mašina pre 34 minuta
Nemački "Arte" u Vranju snimio seču kablova operatera koji prikazuje N1 i Novu: "Ostavili trećinu grada bez signala"

Nemački "Arte" u Vranju snimio seču kablova operatera koji prikazuje N1 i Novu: "Ostavili trećinu grada bez signala"

N1 Info pre 48 minuta