Dijana Hrka: Poručila bih Dačiću i Vučiću da me neće slomiti

"Poručila bih Dačiću i Vučiću da me neće slomiti", rekla je večeras Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jednog od poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Hrka od ponedeljka štrajkuje glađu pored Skupštine Srbije, a pored "ćacilenda" iz kojeg dopire muzika već dva dana. "Poručila bih Dačiću i Vučiću da me neće slomiti, poručila bih da 192 ne radi svoj posao, da Beli ne rade svoj posao... Nećete me slomiti. Danas je bio vaš fijasko, deca iz Pazara su mi bila tu, zato sam reagovala", kazala je Hrka. Na pitanje šta je cilj da se majci koja je izgubila svoje dete pušta neprimerena muzika, Dijana Hrka kaže: "To je pokušaj