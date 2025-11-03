VIDEO Održan protest u Novom Sadu: Podrška Dijani Hrki

U Novom Sadu je i večeras održan protest podrške Dijani Hrki.

Protest je, nakon protestne šetnje, završen ispred policijske stanice u Radničkoj ulici. Nakon okupljanja kod Banovine, Novosađani su krenuli u protestnu šetnju. Išli su Bulevarom Mihajla Pupina, Jevrejskom ulicom, do Futoške pijace, zatim Bulevarom oslobođenja, Ulicom Maksima Gorkog i Stražilovskom, gde su se zaustavili kod prostorija SNS-a. Tu su ispisali poruke i ostavili otiske krvavih šaka na izlozima prostorija koje su zatvorene od avgusta.