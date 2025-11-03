Lejkersi nadigrali Majami, Jović zabeležio devet poena

Nedeljnik pre 4 sati
Lejkersi nadigrali Majami, Jović zabeležio devet poena

Košarkaši Majamija poraženi su u noći između nedelje i ponedeljka na gostujućem terenu od Los Anđeles Lejkersa 120:130, u utakmici Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović za 28 minuta na terenu upisao je devet poena, tri skoka i dve asistencije. Lejkerse je do pobede predvodio slovenački internacionalac Luka Dončić sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Najbolji kod Majamija bio je Hajme Hakes sa 31 poenom i osam skokova. Majami ima tri pobede i tri poraza, a Lejkersi pet pobeda i dva poraza.
Košarka NBA Los Anđeles

