Grupa muškaraca ispred Ćacilenda okružila novinarku Insajdera: Pretili joj da će joj polomiti sve kosti ako ne izbriše fotografije koje je napravila

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Grupa muškaraca ispred Ćacilenda okružila novinarku Insajdera: Pretili joj da će joj polomiti sve kosti ako ne izbriše…

Novinarku Insajdera Natašu Mijušković, koja je izveštavala sa skupa kod Skupštine Srbije, ispred improvozovanog šatorskog kampa okružila je grupa muškaraca koji nisu hteli da se legitimišu, prisilili je, uz fizički kontakt i pretnje, da obriše fotografije koje je napravila i zatražili od nje da napusti kamp, objavio je Insajder.

Ona je do impovizovanog kampa u nedelju uveče prošla s bočne strane Skupštine, nakon ṣ̌to su joj policajci koji su bili raspoređeni u Takovskoj ulici rekli da ode na drugu stranu bliže Vlajkovićevoj ulici, odakle je nesmetano ušla u šatorski kamp, usput pokazujući novinarsku legitimaciju pripadnicima MUP. Kada je ušla u kamp i napravila nekoliko fotografija, opkolila ju je grupa muškaraca u civilu koji nisu hteli da se legitimišu, neki od njih su je stegli za ruku
