Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju košarkaša Vladimira Štimca

Nova pre 1 sat  |  Autor: Ivan Milićević
Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju košarkaša Vladimira Štimca

Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je po nalogu ovog tužilaštva doneto novo rešenje o zadržvanju V.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog. V.Š. je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar. Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja: VJT se oglasilo o hapšenju Štimca

Osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja: VJT se oglasilo o hapšenju Štimca

Sputnik pre 58 minuta
Tužilaštvo u Beograd o novom zadržavanju za Vladimir Štimca: U zakonskom roku biće saslušan

Tužilaštvo u Beograd o novom zadržavanju za Vladimir Štimca: U zakonskom roku biće saslušan

Novi magazin pre 47 minuta
VJT o hapšenju Štimica: Prvo rešenje o zadržavanju ukinuto, tužilaštvo donelo novo rešenje do 48 sati

VJT o hapšenju Štimica: Prvo rešenje o zadržavanju ukinuto, tužilaštvo donelo novo rešenje do 48 sati

Euronews pre 1 sat
Oglasilo se VJT o hapšenju Vladimira Štimca

Oglasilo se VJT o hapšenju Vladimira Štimca

Politika pre 1 sat
Bivši košarkaš Partizana podržao Vladimira Štimca: Prilaze mu, obaraju ga, strašno

Bivši košarkaš Partizana podržao Vladimira Štimca: Prilaze mu, obaraju ga, strašno

Danas pre 1 sat
Doneto novo rešenje o zadržavanju Vladimira Štimca

Doneto novo rešenje o zadržavanju Vladimira Štimca

RTS pre 1 sat
Više javno tužilaštvo se oglasilo o Vladimiru Štimcu: Evo zašto mu je ponovo određen pritvor

Više javno tužilaštvo se oglasilo o Vladimiru Štimcu: Evo zašto mu je ponovo određen pritvor

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda“

Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda“

Danas pre 1 sat
Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

Danas pre 43 minuta
Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

RTV pre 32 minuta
Vlada Švedske obustavlja deo podrške institucijama Srbije

Vlada Švedske obustavlja deo podrške institucijama Srbije

Beta pre 13 minuta
Pritisak Švedske na Srbiju: Obustavljaju pomoć državnim organima

Pritisak Švedske na Srbiju: Obustavljaju pomoć državnim organima

Sputnik pre 12 minuta