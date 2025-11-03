Uprkos odluci Suda: Bivši košarkaš V.Š. ponovo zadržan, tužilaštvo nastavlja postupak

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu je danas saopštilo da je, njegovom nalogu, doneto novo rešenje o zadržavanju V.Š. zbog sumnje da je izvršio krivično delo “Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja” i da će biti saslušan u zakonskom roku.

VJT je u saopštenju na sajtu navelo i da je “prvo rešenje o zadržavanju bilo ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog”. Dodaje se i i da je “V.Š. u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar”. “Nakon pregleda, on je po nalogu VJT u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati”,