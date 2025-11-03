„Računajte na nas“: Maturanti 14. beogradske gimnazije došli da podrže Dijanu Hrku u borbi za pravdu FOTO

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
„Računajte na nas“: Maturanti 14. beogradske gimnazije došli da podrže Dijanu Hrku u borbi za pravdu FOTO

Učenici 14. beogradske gimnazije stigli su ispred Skupštine da podrže Dijanu Hrku.

Maturanti i maturantkinje 14. beogradske gimnazije došli su ispred Skupštine da podrže Dijanu Hrku koja drugi dan štrajkuje glađu i pozvali sve građane i učenike drugih srednjih škola da im se pridruže. Podsetimo, Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u nedelju je stupila u štrajk glađu i postavila vlasti tri uslova nakon čijeg ispunjenja će obustaviti štrajk. “Moj štrajk
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vladimir Štimac pušten na slobodu: Usvojena žalba

Vladimir Štimac pušten na slobodu: Usvojena žalba

Mondo pre 26 minuta
Štimcu ukinuto policijsko zadržavanje pre saslušanja kod tužioca

Štimcu ukinuto policijsko zadržavanje pre saslušanja kod tužioca

Glas Zapadne Srbije pre 16 minuta
Uhapšen Štimac, topovski udari, štrajk glađu Dijane Hrke: Šta je obeležilo dan posle komemorativnog skupa u Novom Sadu

Uhapšen Štimac, topovski udari, štrajk glađu Dijane Hrke: Šta je obeležilo dan posle komemorativnog skupa u Novom Sadu

Nova ekonomija pre 1 sat
Vladimir Štimac pušten na slobodu

Vladimir Štimac pušten na slobodu

Nova ekonomija pre 41 minuta
Lazović: ZLF podržava borbu Dijane Hrke, može računati na našu pomoć u svakom smislu

Lazović: ZLF podržava borbu Dijane Hrke, može računati na našu pomoć u svakom smislu

Beta pre 47 minuta
Svi za Beograd: Odakle sve dolaze ljudi da podrže Dijanu Hrku

Svi za Beograd: Odakle sve dolaze ljudi da podrže Dijanu Hrku

Vreme pre 46 minuta
Crveni indeksi i transparenti: Glumci Pozorišta na Terazijama i BDP-a pružili podršku Dijani Hrki VIDEO

Crveni indeksi i transparenti: Glumci Pozorišta na Terazijama i BDP-a pružili podršku Dijani Hrki VIDEO

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađuDijana Hrka

Politika, najnovije vesti »

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

UNS: Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje prema novinarima

N1 Info pre 16 minuta
U AP Kosovu i Metohiji danas počela kampanja za drugi krug lokalnih izbora; Spasić povukao kandidaturu za Klokot

U AP Kosovu i Metohiji danas počela kampanja za drugi krug lokalnih izbora; Spasić povukao kandidaturu za Klokot

RTV pre 11 minuta
Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Novosađani i Čačani kreću za Beograd

Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Novosađani i Čačani kreću za Beograd

Danas pre 26 minuta
Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

RTS pre 26 minuta
U paketu proširenja EU oštre reči za Srbiju, a pohvale Crnoj Gori i Albaniji

U paketu proširenja EU oštre reči za Srbiju, a pohvale Crnoj Gori i Albaniji

Nova pre 21 minuta