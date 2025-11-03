„Računajte na nas“: Maturanti 14. beogradske gimnazije došli da podrže Dijanu Hrku u borbi za pravdu FOTO

Učenici 14. beogradske gimnazije stigli su ispred Skupštine da podrže Dijanu Hrku.

Maturanti i maturantkinje 14. beogradske gimnazije došli su ispred Skupštine da podrže Dijanu Hrku koja drugi dan štrajkuje glađu i pozvali sve građane i učenike drugih srednjih škola da im se pridruže. Podsetimo, Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u nedelju je stupila u štrajk glađu i postavila vlasti tri uslova nakon čijeg ispunjenja će obustaviti štrajk. “Moj štrajk