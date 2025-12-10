Stefanović (SSP): Jedino što Vučić može da kaže čelnicima EU je da je Srbiju otela mafija

Beta pre 47 minuta

Narodni poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije ispunio nijedan od zahteva koje mu je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen ispostavila 15. oktobra prilikom poslednje posete Beogradu.

Stefanović je agenciji Beta kazao da na današnjem sastanku s predsednicom EK Fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, Vučić neće moći da kaže da je bilo šta sproveo što se tiče demokratskih i slobodnih izbora, sređivanja biračkog spiska, izbora REM-a i prestanka maltretiranja i prebijanja građana i studenata.

"Vučić ništa nije učinio ni na bilo kojim drugim reformama koje je Evropska komisija očekivala od njega. Sada je već svima jasno da on i njegova vlast ne žele Srbiju u Evropskoj uniji (EU), jer bi to značilo njihov ubrzan odlazak s vlasti", rekao je.

Prema njegovim rečima, Vučić odlazi na sastanak s Fon der Lajen i Koštom u senci Ćacilenda i pokušaja ukidanja Tužilaštva za organizovani kriminal.

"Jedino što Vučić može da potvrdi i kaže čelnicima EU je da Srbiju vodi mafija koja je otela institucije", istakao je Stefanović.

Dodao je da su, za razliku od Srbije, Albanija i Crna Gora pred ulaskom u EU, a da Vučićev predlog da sve države Zapadnog Balkana istovremeno postanu članice EU predstavlja "bacanje prašine u oči".

"Doživeli smo da je premijer Crne Gore Milojko Spajić suštinski ponizi Vučića i njegov režim time što je na društvenim mrežama objavio da će Crna Gora čekati Srbiju u EU. Jedini dobar put za naše građane i državu je EU, ali to nije moguće s ovim režimom", ocenio je.

Stefanović smatra da Vučićev sastanak s Fon der Lajen i Koštom može biti samo još jedan u nizu pokušaja da nastavi s "besomučnim lažima" evropskih sagovornika.

"Sve to u nadi da će ponovo prevladati sada potpuno nestalo očekivanje da je Vučić njima potreban da se ne bi okrenuo Rusiji. To vreme je daleko iza nas, jer Vučić više ne igra nikakvu ulogu u evropskim okvirima", kazao je.

Na pitanje kakvu bi poruku čelnici EU danas trebalo da upute Vučiću, Stefanović je rekao da očekuje umerenu diplomatsku izjavu, "ako izjave uopšte i bude".

"Čelnici EU će ponoviti da svaka država kandidat za članstvo u EU mora da ispuni uslove da bi napredovala u evrointegracijama. To podrazumeva slobodne i demokratske izbore, prestanak krađe izbora, slobodu okupljanja i govora, borbu protiv korupcije i slobodne i nezavisne institucije, i slobodne medije. Dakle, sve ono što Vučiću ne pada na pamet i sve ono što on ne radi. Ovaj režim je u sprezi s organizovanim kriminalom i nema nameru da ispuni bilo koju preporuku iz EU", naglasio je Stefanović.

Upitan da li EU raspolaže s mehanizmima kojima bi primorala vlast u Beogradu da ispunjava obaveze i preporuke za članstvo u EU, Stefanović je rekao da EU ne može da otvori vrata za Vučićevu Srbiju.

"Potpuno je jasno da mi u Srbiji moramo sami da promenimo vlast na izborima. EU ne može da otvori vrata za Vučićevu Srbiju, ali mora i hoće da otvori vrata bez ovog režima", zaključio je Stefanović.

(Beta, 10.12.2025)