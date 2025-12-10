Vučić stigao u Brisel, kasnije prisustvuje radnoj večeri: Ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima?", rekao je Vučić Vučić je najavio da će predložiti zajednički prijem svih balkanskih zemalja kandidata u EU Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde će kasnije prisustvovati radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije