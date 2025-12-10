Vučić stigao u Brisel, kasnije prisustvuje radnoj večeri: Ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Blic pre 3 sata
Vučić stigao u Brisel, kasnije prisustvuje radnoj večeri: Ima predlog za Fon der Lajen i Koštu
"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima?", rekao je Vučić Vučić je najavio da će predložiti zajednički prijem svih balkanskih zemalja kandidata u EU Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde će kasnije prisustvovati radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić u Briselu: Srbija čvrsto privržena članstvu u EU i ostaje pouzdan i odgovoran partner

Vučić u Briselu: Srbija čvrsto privržena članstvu u EU i ostaje pouzdan i odgovoran partner

RTV pre 2 minuta
Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

RTV pre 52 minuta
Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Euronews pre 51 minuta
Stefanović (SSP): Jedino što Vučić može da kaže čelnicima EU je da je Srbiju otela mafija

Stefanović (SSP): Jedino što Vučić može da kaže čelnicima EU je da je Srbiju otela mafija

Beta pre 5 sati
Kako je Vučić Srbiji i EU postavio zamku?

Kako je Vučić Srbiji i EU postavio zamku?

Danas pre 7 sati
Borko Stefanović: Vučić prodaje priču Evropi, da Crna Gora i Albanija, koje su pred ulazak u EU, sačekaju Srbiju

Borko Stefanović: Vučić prodaje priču Evropi, da Crna Gora i Albanija, koje su pred ulazak u EU, sačekaju Srbiju

N1 Info pre 8 sati
Stefanović (SSP): Vučićeva ideja o ulasku Zapadnog Balkana u EU zvuči neverovatno

Stefanović (SSP): Vučićeva ideja o ulasku Zapadnog Balkana u EU zvuči neverovatno

Beta pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBriselEUPredsednik SrbijeEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

"Nedefinisane strukture mogu da zavedu birače" Petrov i Movsesijan suočili mišljenja o dijalogu, izborima i studentima: Jednu…

"Nedefinisane strukture mogu da zavedu birače" Petrov i Movsesijan suočili mišljenja o dijalogu, izborima i studentima: Jednu stvar će morati pre ili kasnije da urade (video)

Blic pre 42 minuta
Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Blic pre 52 minuta
„Za slavlje je jedino njegovo rasformiranje“: Sagovornici Danasa o tome da li će SNS organizovati doček Nove godine u Ćacilendu…

„Za slavlje je jedino njegovo rasformiranje“: Sagovornici Danasa o tome da li će SNS organizovati doček Nove godine u Ćacilendu

Danas pre 42 minuta
"Posebnu pažnju posvetili smo energetskom sektoru", Vučić razgovarao sa Fon der Lajen i Koštom: "Srbija je čvrsto privržena…

"Posebnu pažnju posvetili smo energetskom sektoru", Vučić razgovarao sa Fon der Lajen i Koštom: "Srbija je čvrsto privržena članstvu u EU"

Blic pre 27 minuta
Vučić, premijer: Scenario ostanka na vlasti i posle Expo-a izazvao bi erupciju narodnog besa

Vučić, premijer: Scenario ostanka na vlasti i posle Expo-a izazvao bi erupciju narodnog besa

Danas pre 1 sat