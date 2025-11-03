„Tamo gde smo mi, tu je mir“: Komandant Repac ponovo ne vidi kako plaćenici SNS gađaju narod pirotehnikom, flašama i motkama…

"Tamo gde smo mi, tu je mir! Razmišljajte o tome. Gde se mi pojavimo, tu je mir", rekao je komandant Policijske brigade Radoslav Repac sinoć ispred "ćacilenda" građanima koji su se okupili juče da podrže Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice, nakon što je otpočela štrajk glađu. Posle dolaska većeg broja građana u delu gde se nalazi Hrka, neformalno kamp naselje su ispunile pristalice Srpske napredne stranke, koji su građane preko policajaca