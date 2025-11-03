Mediji: Uhapšena bivši tužilac izraelske vojske Jifat Tomer-Jerušalmi

Politika pre 1 sat
Mediji: Uhapšena bivši tužilac izraelske vojske Jifat Tomer-Jerušalmi

Oprečni izveštaji o oproštajnom pismu vojnog tužioca Tomer-Jerušalmi pre nestanka

TEL AVIV – Policija je uhapsila bivšeg tužioca izraelske vojske, general-major Jifat Tomer-Jerušalmi. Ona je pronađena živa i nepovređena na plaži na severu Tel Aviva, nakon što su izraelske vlasti sat vremena tragale za njom, javili su izraelski mediji. Policija je privela i bivšeg glavnog tužioca, potpukovnika Matana Solomoša, navode mediji. Oboje su osumnjičeni za ometanje pravde zbog curenja snimka zlostavljanja Palestinca i navodnog naknadnog prikrivanja
