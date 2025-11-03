Kragujevac: Danas 9. sednica Skupštine grada po hitnom postupku

Deveta sednica Skupštine grada Kragujevca, po hitnom postupku, održaće se danas (3. novembra) od 9 sati.

Na dnevnom redu naći će se samo dve tačke: predlog Rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Šumadija i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Da podsetimo, kragujevački odbornici će glasati o razrešenju dosadašnjeg vd direktora Miroslava Petrašinovića, kome funkcija prestaje zbog isteka mandata. Na njegovo mesto bi trebalo, ukoliko se skupštinska većina saglasi, da