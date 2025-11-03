Preminuo Mladen Žižović

Pressek pre 54 minuta  |  foto:fkradnicki.com
Preminuo Mladen Žižović

Mladen Žižović, trener Radničkog, preminuo je tokom utakmice u Lučanima.

Njemu je pozlilo je tokom utakmice u 22. minutu, a malo kasnije je objavljeno da je preminuo u bolnici. Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica prekinuta. Igrači su dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla. Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku. Ipak, posle nekih petnaestak minuta stigla je informacija da je Žižović preminuo u bolnici. Meč između
