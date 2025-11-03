Srbijavoz: Počelo uspostavljanje saobraćaja vozova za prevoz putnika

Postepeno uspostavljanje redovanog saobraćaja vozova za prevoz putnika uspostavljeno je večeras od 19 časova, saopštio je "Srbijavoz".

U saopštenju '"Srbijavoza" se navodi da zbog tehničko - tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova. "Molimo putnike da se putem telefona Kol centra Srbijavoza 011/ 360 28 99 ili putem sajta informišu za svoje vozove", navodi se u saopštenju. Međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun - Bar - Zemun, dana 3. i 4. novembra saobraćaju na celom prevoznom putu. Iz kompanije dodaju da se 4. novembra očekuje normalizacija saobraćaja