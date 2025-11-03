Siner zvanično najbolji teniser sveta, Đoković zadržao peto mesto

BEOGRAD - Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.580 bodova, dok je Italijan Janik Siner posle trijumfa na Mastersu u Parizu preuzeo prvu poziciju sa 11.500 poena.

Španac Karlos Alkaraz je pao na drugo mesto na listi najboljih tenisera sveta sa 11.250 bodova. Aleksandar Zverev se nalazi na trećoj poziciji sa 5.560 poena, dok je Amerikanac Tejlor Fric četvrti sa 4.735. Đoković je peti teniser sveta, a potom sledi Amerikanac Ben Šelton, koji je napredovao za jednu poziciju. Australijanac Aleks de Minor je pao na sedmo mesto, dok je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim popravio plasman za dve pozicije i od danas je osmi teniser sveta.