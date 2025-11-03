Promena na 1. mestu ATP liste, Đoković zadržao petu poziciju

Nakon odigranog mastersa u Parizu došlo je do određenih promena na ATP listi.

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na danas objavljenoj ATP listi. Đoković je peti teniser sveta sa 4.580 bodova. Italijan Janik Siner, koji je slavio na mastersu u Parizu ovog vikenda, prestigao je Španca Karlosa Alkarasa i ponovo se nalazi na prvom mestu sa 250 poena više od španskog tenisera. Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, mesta su zamenili Amerikanac Ben Šelton i Australijanac Aleks de Minor. Šelton se popeo na šesto mesto, dok je de