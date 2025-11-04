Veljko Paunović objavio spisak igrača za kvalifikacije za Mundijal

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak za utakmice kvalifikacija za Mundijal. „Orlovi“ će u mečevima sa Engleskom 13. novembra i Londonu i Letonijom 16. novembra u Leskovcu, poslednjim u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine nastupiti u sledećem sastavu.

Golmani: Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Veljko Ilić (Viđev Lođ) Odbrana: Nikola Milenković (Notingem forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Veljko Milosavljević (Bornmut), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristić (Selta), Aleksa Terzić (Red Bul Salcburg) Vezni red: Saša Lukić (Fulam), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (AEK Atina), Nemanja Gudelj (Sevilja), Aleksandar Stanković (Briž),