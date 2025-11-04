Veljko Paunović objavio spisak igrača za kvalifikacije za Mundijal

Danas pre 39 minuta  |  A. Pavlović
Veljko Paunović objavio spisak igrača za kvalifikacije za Mundijal

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak za utakmice kvalifikacija za Mundijal. „Orlovi“ će u mečevima sa Engleskom 13. novembra i Londonu i Letonijom 16. novembra u Leskovcu, poslednjim u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine nastupiti u sledećem sastavu.

Golmani: Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Veljko Ilić (Viđev Lođ) Odbrana: Nikola Milenković (Notingem forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Veljko Milosavljević (Bornmut), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristić (Selta), Aleksa Terzić (Red Bul Salcburg) Vezni red: Saša Lukić (Fulam), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (AEK Atina), Nemanja Gudelj (Sevilja), Aleksandar Stanković (Briž),
Prvi spisak Paunovića po preuzimanju fudbalske reprezentacije Srbije

Prvi spisak Paunovića po preuzimanju fudbalske reprezentacije Srbije

Danas pre 6 sati
Danas pre 39 minuta
