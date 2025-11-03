Vreme oblačno sa kišom, očekuje se pad temperature

Vreme oblačno sa kišom, očekuje se pad temperature

Pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.

Prestanak padavina se očekuje kasnije posle podne i uveče, prvo na severu i zapadu zemlje, a tokom noći i u centralnim krajevima, kaže prognoza RHMZ-a. Vetar slab i umeren, najpre južnih smerova, a tokom dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najviša temperatura od 13 stepeni na severozapadu do 23 stepena Celzijusa u centralnoj i južnoj Srbiji. U utorak se očekuje prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se
RHMZ

