Najpotresniji momenat Superlige Srbije! Prvi saradnik Žižovića čuo za smrt prijatelja, u suzama pao na kolena

Trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, preminuo je tokom meča Superlige Srbije koji je njegov tim igrao protiv Mladosti u Lučanima.

Ova vest potresla je fudbalsku Srbiju, a scene tragedije i tuge u Lučanima obilaze region. Treneru Žižoviću je pozlilo, hitna pomoć je reagovala, ali je fudbalski stručnjak preminuo. Potom, vest o njegovoj smrti je objavljena na samom meču, a fudbaleri su od bola popadali na teren, hvatali se za glavu u neverici i plakali. Teško je bilo i Žižovićevom prijatelju i najbližem saradniku, Bojanu Puzigaću, koji je zajedno s njim došao u Kragujevac nakon angažmana u