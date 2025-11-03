Sedam dana u listopadu Gorana Jandrokovića

Predsjednik hrvatskog Sabora je sve - i gaženje Ustava i negiranje Jasenovca i hajku na Orešković "odradio" u samo tejdan dana. I tako vrlo ozbiljno nagrizao sliku o sebi kao onom kojem će, možda, netko drugi jednom pokorno i u povjerenju, šaputati na uho. Kao što je on svojim šefovima u HDZ-u

Za sve je, opet, bila kriva Srbija. Ovaj put, doduše, tek kao povod. Bilo je to početkom 2019. godine, još davno prije nego su Hrvatsku pogodile pandemija, potresi i puna silina korupcijskih afera u vladama Andreja Plenkovića. Saborski zastupnik opozicijskog Mosta, Nikola Grmoja, optužio je premijera osobno – da radi za srbijanske interese. Razlog je bilo nesazivanje sjednica tijela koje je trebalo pratiti pregovore Srbije o ulasku u EU, a Grmoja je bio