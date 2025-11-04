Hitna: Tri udesa, četiri osobe povređene

B92 pre 1 sat
Hitna: Tri udesa, četiri osobe povređene

Četiri osoba zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su u tom periodu obavile 102 intervencije, a 27 puta su intervenisale na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika, izbori, situacija na Kosovu i Metohiji, stanje u ratnim sukobima na istoku Evrope ili Bliskom istoku... sve o
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama tokom noći u Beogradu

Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
U tri saobraćajne nezgode u Beogradu povređene četiri osobe

U tri saobraćajne nezgode u Beogradu povređene četiri osobe

Nova pre 1 sat
Noć u Beogradu: 4 osobe povređene u tri saobraćajne nezgode

Noć u Beogradu: 4 osobe povređene u tri saobraćajne nezgode

Kurir pre 2 sata
Tri udesa u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene

Tri udesa u Beogradu: Četiri osobe lakše povređene

Euronews pre 2 sata
Teška noć za hitnu pomoć u Beogradu Četvoro povređenih u tri saobraćajke

Teška noć za hitnu pomoć u Beogradu Četvoro povređenih u tri saobraćajke

Alo pre 1 sat
Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u tri udesa u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u tri udesa u Beogradu

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBliski IstokMetohijaKosovo i MetohijaIzbori

Beograd, najnovije vesti »

Novi Beograd: Od danas do 9. novembra izmene saobraćaja zbog radova u ulici Pariske komune

Novi Beograd: Od danas do 9. novembra izmene saobraćaja zbog radova u ulici Pariske komune

Beta pre 37 minuta
Na gazeli krkljanac, igla nema gde da padne: Brankov prohodan, na Autokomandi gužva, GSP ide normalno

Na gazeli krkljanac, igla nema gde da padne: Brankov prohodan, na Autokomandi gužva, GSP ide normalno

Kurir pre 41 minuta
8 Dnevnih i jedna noćna linija menjaju trase: Zbog radova promena režima rada gradskog prevoza

8 Dnevnih i jedna noćna linija menjaju trase: Zbog radova promena režima rada gradskog prevoza

Kurir pre 52 minuta
Od danas do 9. novembra izmene u saobraćaju zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu

Od danas do 9. novembra izmene u saobraćaju zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama tokom noći u Beogradu

Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 2 sata