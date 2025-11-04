Hitna: Tri udesa, četiri osobe povređene

Četiri osoba zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su u tom periodu obavile 102 intervencije, a 27 puta su intervenisale na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše osobe sa povišenim krvnim pritiskom.