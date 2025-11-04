Obradović pred Panatinaikos: "Evroliga je prioritet, Nvora je od dana do dana" VIDEO

B92 pre 21 minuta
Obradović pred Panatinaikos: "Evroliga je prioritet, Nvora je od dana do dana" VIDEO

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je svoja očekivanja pred duel devetog kola Evrolige koji će crveno-beli igrati protiv Panatinaikosa u Beogradskoj Areni.

Obradović je prvo govorio o stanju ekipe posle poraza u ABA ligi protiv Spartaka. "Imamo puno prostora za trening, i dalje smo u fazi opravka tima. Priprema za prioritet, a to je Evroliga, sigurno da će naredni period biti korišćen da poneki igrači dobiju odmora, u svemu tome integrisati novog igrača. Ne može to odmah biti dobro, jer koliko god da je on pametan igrač, opet sa druge srane treba da se saživi sa ekipom, to u jednom trenignu, gde su ti misli u
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Završena sezona za Tajsona Kartera?

Završena sezona za Tajsona Kartera?

Sportske.net pre 51 minuta
Saša Obradović: "To što PAO dolazi bez centra je najgore moguće, Batler da se saživi sa ekipom"

Saša Obradović: "To što PAO dolazi bez centra je najgore moguće, Batler da se saživi sa ekipom"

Sportske.net pre 15 minuta
Zanimljiva izjava Saše Obradovića: Više bi voleo da Panatinaikos dolazi kompletan!?

Zanimljiva izjava Saše Obradovića: Više bi voleo da Panatinaikos dolazi kompletan!?

Hot sport pre 11 minuta
Čima Moneke nikad iskreniji: „Najsrećniji sam još od Manrese!“

Čima Moneke nikad iskreniji: „Najsrećniji sam još od Manrese!“

Hot sport pre 5 minuta
Zvezda već dve nedelje bez Džordana Nvore: Saša Obradović ga još čeka na treningu

Zvezda već dve nedelje bez Džordana Nvore: Saša Obradović ga još čeka na treningu

Mondo pre 21 minuta
"Viđam ćerku, ali ništa nije rešeno": Nikola Kalinić progovorio o borbi u privatnom životu

"Viđam ćerku, ali ništa nije rešeno": Nikola Kalinić progovorio o borbi u privatnom životu

Mondo pre 25 minuta
Moneke o Šortsu: "Mrzim ga, više nismo prijatelji" VIDEO

Moneke o Šortsu: "Mrzim ga, više nismo prijatelji" VIDEO

B92 pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaPanatinaikosEvroligaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Ustanite, ser Dejvide: Bekam zvanično postao vitez

Ustanite, ser Dejvide: Bekam zvanično postao vitez

Radio 021 pre 21 minuta
Ustanite, ser Dejvide: Bekam zvanično postao vitez

Ustanite, ser Dejvide: Bekam zvanično postao vitez

BBC News pre 21 minuta
Sabalenka i Kirjos u teniskom spektaklu kakav nije viđen više od pola veka

Sabalenka i Kirjos u teniskom spektaklu kakav nije viđen više od pola veka

Danas pre 51 minuta
Završena sezona za Tajsona Kartera?

Završena sezona za Tajsona Kartera?

Sportske.net pre 51 minuta
Moneke brutalno iskren o Šortsu i Panatinaikosu: "Ne žalim ih, ni oni na nas nisu gledali sa žaljenjem"

Moneke brutalno iskren o Šortsu i Panatinaikosu: "Ne žalim ih, ni oni na nas nisu gledali sa žaljenjem"

Sportske.net pre 1 minut