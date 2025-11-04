Obradović pred Panatinaikos: "Evroliga je prioritet, Nvora je od dana do dana" VIDEO
B92 pre 21 minuta
Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je svoja očekivanja pred duel devetog kola Evrolige koji će crveno-beli igrati protiv Panatinaikosa u Beogradskoj Areni.
Obradović je prvo govorio o stanju ekipe posle poraza u ABA ligi protiv Spartaka. "Imamo puno prostora za trening, i dalje smo u fazi opravka tima. Priprema za prioritet, a to je Evroliga, sigurno da će naredni period biti korišćen da poneki igrači dobiju odmora, u svemu tome integrisati novog igrača. Ne može to odmah biti dobro, jer koliko god da je on pametan igrač, opet sa druge srane treba da se saživi sa ekipom, to u jednom trenignu, gde su ti misli u