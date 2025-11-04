Štrajk glađu Dijane Hrke: Šta su rekli ona i demonstranti za BBC

BBC News pre 33 minuta

Fonet Dijana Hrka, koja je izgubila sina u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu u centru Beograda, tražeći 'istinu i pravdu'. Za BBC kaže: 'Idem do cilja, šta god to bilo'

Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu, nastavlja štrajk glađu u centru Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o težnjama o nasilnoj promeni vlasti i „snajperistima" koje vlast pokušava da uhvati.

Dan posle velikog komemorativnog skupa za poginule u novosadskoj tragediji, Dijana Hrka je došla ispred Skupštine Srbije i rekla da je u 11.52 - kada je pala betonska nadstrešnica - započela štrajk glađu.

Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi" i da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore.

„Stiže me malo umor, ali dobro je", rekla je Hrka BBC novinaru trećeg dana štrajka glađu.

Hrka je pod šatorom u strogom centru Beograda - prethodna noć je bila hladna - a podržavaju je antivladini demonstranti koji su se 2. novembra uveče sukobili sa pristalicama vlasti i policijom.

„Hvala svima od srca, kad se ujedinimo, kad smo složni, možemo sve", dodala je.

„Idem ovako do cilja, šta god to bilo", rekla je ona BBC reporteru.

U noći 2. novembra, policija je, saopšteno je, privela blizu 40 ljudi, među kojima i bivšeg košarkaškog reprezentativca Vladimira Štimca.

Posle puštanja iz pritvora 4. novembra, Štimac se u društvu advokata uključio u program televizije N1.

Poručio je da vlast „neće slomiti njegov duh" i da će nastaviti da protestuje i poziva ljude na okupljanja.

Skandiranje Hrki i Vučiću

Fonet

Piše: Slobodan Maričić, BBC novinar

„Dijana, Dijana, Dijana", orilo se u nekoliko navrata tokom jutra centrom Beograda.

Ipak, kod šatora u kojoj Hrka provodi dane tokom štrajka glađu nije bilo mnogo ljudi, tek nekoliko desetina.

Dok su jedni dolazili, a drugi odlazili, samo se lica ratnih vetarana iz Hrkine neposredne blizine nisu menjala.

I više puta sam od prolaznika čuo isto pitanje: „Gde je Dijana?".

Jedna starija žena je došla da „samo da je zagrli", druga njoj i veteranima donela čaj, a bilo je i onih koji su zaplakali čim su ugledali Hrku.

Nešto pred 16-minutnu tišinu u 11.52 - trenutku pada nadstrešnice - stigli su i učenici tri beogradske gimnazije da Hrki pruže podršku.

„Svi se plašimo za njenu bezbednost i njeno zdravlje", kaže mi 17-godišnja Jelena, jedna od predvodnica učenika iz Šeste beogradske gimnazije.

Prošlo je više od godinu dana od pada nadstrešnice, a odgovore i dalje nemamo, dodaje, što naziva „strašnim".

Do kada će biti tu, pitam je?

„Dokle god je i Dijana", odgovara izričito.

Nije mnogo ljudi bilo ni u obližnjem šatorskom naselju pristalica Srpske narpedne stranke.

U jednom trenutku su se popeli na stepenice Narodne skupštine za zajedničku fotografiju, ali je mahom bilo tiho.

„Aco Srbine, Aco Srbine", skandirali su predsedniku Vučiću.

BBC/Slobodan Maričić Jedan od policajaca raspoređenih oko šatorskog kampa kod Skupštine Srbije, takozvanog 'Ćacilenda'

Vučić o 'snajperistima i nasiljnoj promeni vlasti'

Dan posle incidenata, Vučić je u televizijskom intervjuu izneo tvrdnju da je vlast „prethodnih dana i nedelja imala različite bezbednosne podatke koji nisu naivni".

„Nadležne službe u Beogradu jure dvojicu snajperista za koje znaju da su u gradu", tvrdi on.

Nije izneo detalje o kojim snajperistima reč, ali je rekao: „Tri dana ne možemo da ih pronađemo. Ko su mete, videćemo. Znamo da su stigli, znamo odakle novac, verujem da će nadležne službe uspeti to da reše".

Zaključio je, međutim, da su snajperisti deo plana da on bude srušen.

„To im je jedini način, moju volju ne mogu da pokolebaju, da me pobede ne mogu.

„Neću prihvatiti silu i nasilje, spoljni uticaj za bilo kakvu promenu vlasti, ne pada mi na pamet", rekao je Vučić.

Pogledajte video o Dijani Hrki i godini previranja u Srbiji

https://www.youtube.com/watch?v=rAxiIeu2xRM

Hrka o muzici sa razglasa iz šatorskog kampa: 'Neka im Bog vrati'

Vučić je pozvao Dijanu Hrku, ali i poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića da prekinu štrajk glađu.

Razumem „političke performanse, razumem sve", rekao je on i nastavio:

„Imam ogromno poštovanje i znam kolika je bol kada izgubite dete.

„Molim vas, primite moje saučešće još jednom, ali vas, kao Boga molim nemojte da naškodite svom zdravlju", rekao je Vučić.

REUTERS/Zorana Jevtic Dijana Hrka za BBC o muzici sa razglasa iz šatorskog kampa pristalica vlasti: 'Neka im Bog vrati'

U večeri sukoba, pristalice vlasti su sa razglasa puštale razne narodne pesme, između ostalih čuo se i stih 'pošla majka sina da potraži', što je izazvalo gnev antivladinih demonstranata koji smatraju da je neprimereno puštati pesme majci koja tuguje za sinom i traži pravdu.

Hrka je rekla da više ne obraća pažnju na provokacije iz šatorskog kampa pristalica vlasti.

„Kao da nisu tu, nebitni su", rekla je za BBC.

Ipak, kaže da ju je zabolelo kada su tokom 3. novembra, kada su je obišli studenti iz Novog Pazara, puštali srpske pesme.

„Bilo je mnogo provokacija. Znali su da su ta deca tu, namerno su to uradili, kao da su samo oni (pristalice vlasti u šatorskom kampu) Srbi i niko više. Mnogo me to pogodilo zbog te dece...

„Posle toga, ne mogu mi ništa, ne mogu da me slome.

„Neka im Bog vrati (za sve te pesme)", rekla je Hrka za BBC na srpskom.

BBC/Slobodan Maričić

Pogledajte raniji video: Dijana Hrka, majka poginulog Stefana - 'To su moja deca koja krvare i bore se za pravdu'

Neredi u Beogradu: Blizu 40 privedenih, među njima i bivši košarkaški reprezentativac

Posle posle nereda i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije 2. novembra, situacija u centru Beograda je mirna, ali napeta.

Privedeno je 37 ljudi koji su „učestvovali u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja" ispred Skupštine Srbije, saopštila je policija.

Među privedenima je bio i Vladimir Štimac, nekadašnji košarkaš srpske reprezentacije i Crvene zvezde, koji je od početka aktivan na antivladinim protestima.

Saslušan je 4. novembra i negirao je krivicu.

Tužilaštvo tereti Štimca za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, za šta je zaprećena kazna do pet godina zatvora.

Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije poziva ili podstiče da se silom promeni njeno ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina, piše u Krivičnom zakoniku.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac (u pozadini, u desnom gornjem delu fotografije iza demonstranta koji viče na policiju), jedan je od privedenih posle sukoba u centru Beograda - on je od početka aktivan na antivladinim demonstracijama

U nedelju, 2. novembra uveče situacija je bila veoma napeta, letele su boce sa vodom, topovski udari, kamenice i baklje.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, oglasio se i pozvao sve na mir, ali je izneo tvrdnju da su antivladini demonstranti, odnosno „blokaderi", kako ih on zove, „pokušali da spale žive ljude u kampu u Pionirskom parku", tačno prekoputa skupštine.

Taj kamp je postavljen još u martu, a u njemu su ljudi koji tvrde da „žele da uče" i protive se blokadama rada fakulteta u Srbiji.

Neki od demonstranata proveli su dve noći sa Dijanom Hrkom ispred Skupštine Srbije.

Pogledajte video o incidentima ispred Skupštine Srbije

Štimac negirao krivicu, tužilaštvo traži da ostane u pritvoru

BBC/Predrag Vujić Vladimir Štimac na jednom od ranijih antivladinih protesta u centru Beograda

Nekoliko stotina ljudi došlo je 2. novembra da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja je satima razdvajala antivladine demonstrante i okupljene u šatorskom kampu pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Policija nije dozvolila Hrki da se smesti kod zdanja skupštine, što je izazvalo nezadovoljstvo ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića i počeli su da se okupljaju u sve većem broju.

„Koga čuvate? Zašto majci koja je izgubila sina ne date da traži pravdu?", dobacivali su okupljeni policajcima koji su preprečili prolaz do zgrade skupštine.

Ali i pristalice vlasti su se mobilisale i ispunili su prostor oko velikih belih šatora koji mesecima stoje u strogom centru grada.

Jedan od prvih koji je došao da podrži Dijanu Hrku bio je Vladimir Štimac, nekadašnji košarkaš, koji je sa reprezentacijom osvojio nekoliko medalja na velikim takmičenjima.

Međutim, tokom večeri je priveden ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS), nedaleko od parlamenta.

Priveden je zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivanje učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa u Pionirskom parku, i na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

Saslušan je 4. novembra i negirao je krivicu, saopštilo je tužilaštvo.

Tužilaštvo je sudiji predložilo da Štimcu odredi pritvor da „ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu".

Tereti se za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

„Postoji osnovana sumnja da je Štimac 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred skupštinu, da 'zovu traktore da dođu sa svih strana', da im 'je.. sve'", piše u saopštenju tužilaštva.

„Nazivao je policijske službenike ispred skupštine kriminalcima i da ih je poslao Vučić da 'guraju narod koji traži pravdu' i koji 'nemaju ni identifikacione brojeve'", dodaje tužilaštvo.

Još nekoliko košarkaša, bivših i sadašnjih reprezentativaca, izrazilo je podršku antivladinim demonstracijama.

Vladimir Lučić, nekadašnji kapiten Partizana, dugogodišnji igrač minhenskog Bajerna, osudio je puštanje pesama sa razglasa iz prostora zvanog Ćacilend 2. novembra uveče, na dan kada je majka poginulog počela štrajk glađu.

„Dok majka traži pravdu za dete koje više nikada neće zagrliti, jer već godinu dana niko nije odgovarao - u oboru, ćacad za par hiljada dinara peva 'Pošla majka sina da potraži'.

„Dno društva više nije metafora. Gde su rasli i ko je vaspitao te neljude?!", napisao je Lučić na društvenim mrežama, preneo je je Sportklub, sportski sajt N1.

Slično je reagovao i Branko Lazić, dugogodišnji bivši kapiten Crvene zvezde, u neverici da je neko pustio tu pesmu u trenucima dok Dijana Hrka traži istinu o pogibiji njenog sina.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Antivladina demonstrantkinja na skupu podrške Dijani Hrki 3. novembra uveče u centru Beograda

Prostor ispred Skupštine Srbije gde su veliki beli šatori i kamp u Pionirskom parku, antivladini demonstranti pogrdno nazivaju 'Ćacilend', ali su ga prihvatili i predstavnici vlasti i provladini mediji.

Pogledajte fotografije iz Beograda

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

BBC Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu

BBC

I u Novom Sadu je organizovan protest, odnosno okupljanje podrške Dijani Hrki.

Studenti, koji već blizu godinu dana protestuju zahtevajući odgovornost za pad nadstrešnice, u nedelju uveče su pozvali pristalice da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne reaguju na nasilje.

EPA

EPA

EPA

Reuters Dijana Hrka

U Novom Sadu je 1. novembra održan veliki komemorativni skup na poziv studenata.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na okupljanju kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, na skupu je bilo 39.000 ljudi.

Pogledajte video o obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice

Početkom godine, studenti Beogradskog univerziteta, prvi su pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara i trčali do Brisela krajem aprila i početkom maja želeći da skrenu pažnju na probleme u zemlji.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija, najavljujući ih za sledeću godinu.

Tokom leta protesti su se nastavili, ali su skupove organizovale i pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

(BBC News, 11.04.2025)