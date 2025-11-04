Zborovi Zrenjanina pozvali sugrađane da krenu za Beograd u znak podrške Dijani Hrki

Nedeljnik pre 1 sat
Zborovi građana Zrenjanina uputili su poziv sugrađanima da večeras zajedno krenu u Beograd kako bi pružili podršku Dijani Hrki, čiji je sin poginuo pri padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Dijana Hrka štrajkuje glađu u centru Beograda, neposredno uz zgradu Skupštine Srbije. Kako su najavili zborovi, okupljanje i polazak za Beograd planiran je za večeras, kod Kristalne dvorane u 20 časova Građanima koji krenu preporučili su da ponesu vodu, sok, čaj, grickalice, sklopive stolice, tople jakne ili ćebad, ali pre svega, snagu i srce! „Zbog Dijane Hrke. Zbog svake nepravde koja nas boli. Zbog onih koji su ostali sami, i onih koji više ne mogu da govore“,
