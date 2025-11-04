Zrenjaninci idu u Beograd da pruže podršku Dijani Hrki

Zborovi građana grada Zrenjanina pozvali su sugrađane da večeras organizovano krenu u Beograd i pruže podršku Dijani Hrki, majci Stefana Hrke, mladića stradalog pri padu nadstrešnice.

Zborovi građana grada Zrenjanina uputili su poziv Zrenjanincima da se okupe večeras, 4. novembra, na parkingu kod Kristalne dvorane. Polazak za Beograd je u 20 časova. „Poziv građanima Zrenjanina – jer najmračnije je pred svitanje. Večeras, kod Kristalne dvorane, u 20 časova, okupljamo se i krećemo svi zajedno za Beograd. Ponesite vodu, sok, čaj, grickalice, sklopive stolice, tople jakne ili ćebad – ali pre svega, ponesite snagu i srce! Zbog Dijane Hrke. Zbog svake