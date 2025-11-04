Kandidati za članove Saveta REM-a predstavili se skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje

Beta pre 43 minuta

Kandidati za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), njih 18, predstavili su se danas pred Odborom Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, navodeći svoje biografije i svoje viđenje kako bi to telo trebalo da radi u budućnosti, uglavnom iznoseći zamerke i kritike na stanje u medijskoj sferi u Srbiji i radu prethodnog saziva Saveta REM-a.

Kandidatkinja udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja, novinarka Antonela Riha, izjavila je da je profesionalni motiv zašto je pristala na kandidaturu, to što je više decenija svedok pritiska na medije.

"Danas mi se čini da su mediji u još gorem položaju, imamo zakone koji su pisani po evropskim standardima, ali se ne poštuju. Upravo je proces za izbor Saveta REM-a pokazao kako se zakoni ne poštuju", kazala je Riha.

Savet REM-a, kako je dodala, ne radi godinu dana, a to dovodi do situacije da se ne zna koliko medija u Srbiji postoji, koji su novi osnovani, ističući i da medijski pluralizam ne postoji jer vlast kontroliše većinu medija.

Drugi kandidat iz te kategorije, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naveo je da je period koji je obavljao na toj funkciji bio više nego dovoljan da stekne svest "o jako lošem i sve gorem stanju na našoj medijskoj sceni".

Naveo je da mu je potpuno jasno da će ljudi koji budu izabrani u Savet REM-a biti pred jako teškim zadatkom, jer je stanje u medijima veoma loše.

"Na to bivši Savet REM-a nije reagovao. On ima mogućnost da utiče na to očajno stanje. Oni koji uđu u Savet, neće imati lak zadatak, ali moraju da pokušaju", kazao je Šabić.

Kanidatkinja novinarskih udruženja, novinarka i aktivistkinja Mileva Malešić kazala da je više od četiri decenije radila u medijima i da kandidaturu za članstvo u Savetu REM-a od strane UNS-a i NUNS-a smatra najvećim priznanjem u njenom dosadašnjem radu.

"Bez slobodnih medija, bez pravovremenih informacija, nema ni aktivnih građana i građanki, koji će donositi prave odluke, kao ni slobode izbora", rekla je Malešić, dodajući da REM mora da bude garant slobodnog i odgovornog novinarstva u interesu svih građana.

Drugi kandidat iz te kategorije Đorđe Vlajić naveo je da gotovo pet decenija radi u medijima, posebno ističući Radio Beograd i BBC, kao i da je radio na medijsim zakonima.

"Posebnu dužnost REM-a vidim kao čuvara javnog interesa u sferi elektronskih medija. Na žalost, nisam siguran da se to trenutno događa", rekao je Vlajić, ističući da je potrebno ispitati dosadašnji rad tog tela, posebno u poslednjih 10 godina.

Kandidatkinja udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika, redovna profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Ira Prodanov Krajišnik kazala je da se više decenija bavi medijima, kao i načinom na koji muzika može da utiče na raspoloženje i stavove javnosti.

Prema njenim rečima, REM treba da, po zakonu, jasno kontroliše medijske sadržaje i obezbedi kvalitetan program svim građanima i građankama Srbije.

Drugi kandidat iz te kategorije, reditelj Mladen Matičević naveo je da se u Srbiji i vlast i opozicija slažu da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji (EU), kao i on lično.

"U kojoj zemlji EU bi bila dozvoljena ovakva medijska scena kakvu imamo u Srbiji? Odgovor je - ni u jednoj. Na to najviše utiče politički pritisak na nezavisno novinarstvo, kao i to da prethodni saziv REM-a nije znao koje su mu dužnosti i nije se bavio svojim poslom", kazao je Matičević, ističući da je za REM ključna primena zakona kako bi bila popravljena medijska slika.

Kandidat univerziteta, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Vanja Šibalić ocenila je da je nezavisnost regulatora preduslov za sve.

"REM mora da bude institucija koja ne reaguje samo kada određeni problem nastane, već deluje preventivno, stručno i sa merom", kazala je Šibalić, dodajući da te reakcije moraju da budu zasnovane na istraživanju, analizi i znanju.

Drugi kandidat univerziteta Milan Petković kazao je da je, kao predstavnik regionalnih i lokalnih medija, bio posmatrač u radnoj grupi za pisanje seta medijskih zakona, čiji je bio jedan od "najžešćih kritičara".

"Godinu dana smo bez ove institucije i mislim da će samo formiranje Saveta ove institucije imati pozitivan uticaj", rekao je Petković, dodajući da REM mora da povrati autoritet, da deluje principijelno, proaktivno, odlučno.

Kandidat iz kategorije izdavača elektronskih medija Miloš Garić rekao je da je 28 godina radio u medijima - Nacionalu, Kuriru, Presu, Studiju B, TV Most, Radio-televiziji Srbije, Kosovo onlajn, a bio je i državni sekretar u Ministarstvu informisanja od 2024. godine do početka ove, a potom i na mestu savetnika ministra donedavno, ističući da to nije politička funkcija.

Govoreći o zamerkama koliko je gostovao na televizijama, posebno onim bliskim vlasti, on se zahvalio onima koji su mu "brojali minute", uz ocenu da je to referenca za njega na ovom konkursu.

Druga kandidatkinja iz te kategorije Jovana Vitez, nije mogla da prisustvuje današnjem javnom slušanju i prema rečima predsedavajuće Nevene Đurić, dostavila je lekarsko uverenje.

U kategoriji kandidata koje su predložile nezavisne institucije, kandidat Stevica Sremac rekao je da je 24 godine radio na Radio-televiziji Srbije - od 1988. do 2012. godine.

Od tada do danas, kako je dodao, 11 godina bio je načelnik Službe za nadzor i analizu u REM-u i dve godine zamenik direktora te Službe.

Druga kandidatkinja u toj kategoriji Gordana Predić kazala je da duži niz godina deluje u oblasti medija i komunikacija, tri decenije je radila u medijima, međunarodnim i domaćim institucijama.

Navela je da razume ulogu nezavisnosti REM-a u očuvanju javnog interesa, kao i da smatra da REM mora da bude transparentan i otvoren za saradnju sa organizacijama civilnog društva, dodajući da promene moraju da dođu iz institucija.

Kandidatkinja udruženja za zaštitu dece Dubravka Valić Nedeljković navela je da je jedna od osnivačica Novosadske novinarske škole, učestvovala u izradi medijskih zakona i autorka više knjiga iz kojih se uči na katedrama za novinarstvo u regionu.

Dodala je da se zalaže za REM koji će svoj rad zasnivati na najstrožem poštovanju Ustava Srbije, zakona, medijskih zakona i evropskih direktiva.

Drugi kandidat iz te kategorije, profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu Dušan Aleksić ocenio je da je u interesu javnosti da proces izbora članova Saveta REM-a konačno bude završen nakon godinu dana.

Naveo je da budući članovi tog Saveta moraju imati profesionalni, ali i moralni integritet, jer je trenutna situacija u medijima - katastrofalna, a prethodni Saziv nije radio svoj posao.

Iz kategorije saveta nacionalnih manjina, novinarka Ljumturija Ameti kazala je da je više od 15 godina aktivna u medijima, navodeći da su objektivnost, profesionalnost i međusobno poverenje smatra ključnim u društvu.

Dodala je da se kandidovala kako bi doprinela slobodi izražavanja i odgovornosti svih učesnika u medijskom prostoru, čemu najviše može doprineti kroz nezavistan rad REM-a, bez političkih pritisaka i uplitanja interesa.

Drugi kandidat iz te kategorije politikolog Muhedin Fijuljanin, kazao je da je obavljao brojne funkcije u medijima i javnoj upravi, uključujući i poziciju državnog sekretara.

Mediji, prema njegovim rečima, postoje zbog istinitog, objektivnog i pravovremenog obaveštavanja javnosti, a Savet REM-a treba da bude u funkciji građana, a ne političkih interesa, kao i instrument poštovanja građanskih prava i sloboda, kao i prava nacionalnih manjina.

Kandidatkinja crkvi i verskih zajednica Snežana Miljković navela je da je od 2018. godine zaposlena kao šef kabineta za misionarsku delatnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), odnosno u Hramu Svetog Save, kao i novinar u više medija povezanih sa crkvom.

"Verujem da mediji imaju ogromnu odgovornost i moć, kao i da mogu biti najsnažnije sredstvo duhovnog uzdizanja jednog naroda ako se koriste savisno. REM vidim kao telo koje ne samo nadzire, već i vaspitava", rekla je Miljković.

Drugi kandidat iz te kategorije Mevlud Dudić ocenio je da je REM jedan od najosetljivijih stubova demokratskog modernog poretka, koji se danas ne bavi samo dozvolama kao nekada, već modelira društvenu kulturu.

"Mi danas živimo u vremenu kada jedna rečenica postavljena u naslov, jedan klik, može zapaliti društvo, može proizvesti govor mržnje, zato REM mora biti institucija koja će biti iznad svega toga", kazao je Dudić.

U nastavku javnog slušanja slede pitanja i razgovor sa kandidatima za članove Saveta REM-a.

(Beta, 04.11.2025)