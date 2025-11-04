Novi Beograd: Od danas do 9. novembra izmene saobraćaja zbog radova u ulici Pariske komune
Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake u Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Otona Župančića do zone raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na izmenjen način
Vozila ne inijijama 18 i 78 –će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim redovnim trasama
Vozila na iinijama 72, 75, 76, 77, 82, 708, 15N i A1 u smeru ka Surčinu, Bežanijskoj kosi i Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnim trasama,
U smeru ka opštini Novi Beograd vozila ne timama će saobraćati svojim redovnim trasama, dodaje se.
Biće uspostavljeno privremeno stajalište "Fontana 1” u Ulici Otona Župančića, na poziciji ED stuba, na oko 25 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Pariske komune.
(Beta, 04.11.2025)