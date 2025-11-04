Novi Beograd: Od danas do 9. novembra izmene saobraćaja zbog radova u ulici Pariske komune

Beta pre 37 minuta

Tokom izvođenja radova u ulici Pariske komune, na Novom Beogradu, od danas, 4.novembra do 9. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake u Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Otona Župančića do zone raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na izmenjen način

Vozila ne inijijama 18 i 78 –će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim redovnim trasama

Vozila na iinijama 72, 75, 76, 77, 82, 708, 15N i A1 u smeru ka Surčinu, Bežanijskoj kosi i Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnim trasama, 

U smeru ka opštini Novi Beograd vozila ne timama će saobraćati svojim redovnim trasama, dodaje se.

Biće uspostavljeno privremeno stajalište "Fontana 1” u Ulici Otona Župančića, na poziciji ED stuba, na oko 25 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Pariske komune.

(Beta, 04.11.2025)

