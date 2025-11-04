Vučić: Moramo razmotriti sve zahteve EU kako bismo brže postali član

Beta pre 26 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da Srbija mora da razmotri zahteve Evropske unije i da shvati šta je radila loše da bi mogla da brže napreduje ka članstvu u EU.

"Srbija nije otvorila nijedno poglavlje niti klaster u poslednje tri godine. mi smo jedina država koja nije uvela sanckije Rusiji, ali smo uvek podržavali teritorijalni integritet Ukrajine. Verujem da moramo da razmotrimo sve zahteve EU i da shvatimo šta radimo loše i da napredujemo brže", rekao je Vučić danas u Briselu na Samitu o proširenju Evropske unije koji je organizovala TV-mreža Juronjuz (Euronews).

"Znam da su razne države sumnjičave zbog naše veze sa Pekingom i Moskvom. Ja se neću pravdati za to što rasgovaram s nekim, verujem da svi treba da razgovaraju sa svima. Ako razgovaram s nekim, ne znači da se s njim slažem", dodao je on.

Vučić je rekao i da u Moskvi nije razgovarao o ratu u Ukrajini, već o pitanjima koja se tiču Srbije.

"Imao sam mnogo razloga da idem u Moskvu. Morao sam da razgovaram o Naftnoj industriji Srbije koja je pod američkim sankcijama. Nisam se bavio rusko-ukrajinskim konfliktrom jer dolazim iz male zemlje", rekao je Vučić.

Na pitanje kako bi ocenio podršku zemalja EU za članstvo Srbije, Vučić je rekao da ta podrška varira od države do države.

"Razlikuje se kada razgovaram sa južnjacima, tu imamo mnogo veću podršku. Drugačije je kad idemo u zemlje Beneluksa ili Baltika i Skandinavije", rekao je on.

"Srbija je vrlo posvećena putu u EU i odgovorno i ozbiljno će razmatrati zahteve EU i razmišljanje o tome će promeniti naše pozicije za neke stvari i nadamo se da ce EU to ceniti", dodao je Vučić.

Govoreći o studentskim demonstracijama u Srbiji, Vučić je rekao da podržava proteste "onda kada su mirni", kao i da njegov rejting raste, a opada da rejting studenata i opozicije.

"Ja se suočavam sa protestima od kada sam postrao premijer 2013. godine. Uz sve to dobro napredujemo sa dobrim stopama rasta. Zaista mislim da moramo da uradimo dosta stvari u vladavini zakona i mislim da možemo da uđemo u EU uskoro. Govoreći o protestima ja ih podržavam kada su mirni, a u političkom smilsu mi se sviđaju jer svi njihovi rejtinzi padaju, a naši rastu i molim ih da nastave da protestuju", zaključio je Vučić.

Na današnjem Samitu o proširenju Evropske unije koji organizuje Juronjuz, učestvuju evropska komesarka za proširenje Marta Kos, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Albanije Edi Rama i Severne Makedonije Hristijan Mickoski, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Moldavije Maja Sandu.

(Beta, 04.11.2025)

