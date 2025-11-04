Vučić na samitu u Briselu: Od EU očekujem jasne signale u pogledu politike proširenja

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, na Samitu o proširenju EU, da građani Srbije i dalje veruju da je evorpski put najbolji put za budućnost i istakao da je Srbija uprkos tome u "evropskoj čekaonici" u poslednje tri i po godine. Vučić je izjavio da će pažljivo proučiti danas predstavljeni godišnji izveštaj EK o napretku i reagovati, kao i da je važno što se posle tri i godine preporučuje otvaranje Klastera 3 i da će se o tome verovatno odlučivati 17. decembra.

"Ostajemo posvećeni dijalogu sa Prištinom pod okriljem EU" Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je danas u razgovoru sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom u Briselu potvrdio posvećenost Srbije dijalogu pod okriljem EU, kao jedinom okviru koji može da obezbedi mir, stabilnost i predvidivost za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. "Usmerili smo pažnju na konkretne korake, punu i doslednu implementaciju već postignutih