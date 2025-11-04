Javni dug Srbije na kraju septembra 38,11 milijardi evra

Na nivou 43 odsto BDP-a

Javni dug Srbije na kraju septembra ove godine bio je 38,11 milijardi evra, odnosno 43 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija. Na kraju avgusta je javni dug iznosio 38,24 milijarde evra, što je tada bilo 43,1 odsto BDP-a. Javni dug Srbije je na kraju 2024. bio oko 38,9 milijardi evra, ili 46,7 odsto BDP-a. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug smanjen je i u apsolutnom iznosu i u udelu prema BDP-u.