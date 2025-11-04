Salonci nadmašuju nove stanove - zašto kupci sada više biraju starogradnju

Bloomberg Adria pre 8 minuta  |  Bojana Lazarević
Salonci nadmašuju nove stanove - zašto kupci sada više biraju starogradnju

Dok su godinama novogradnje u Srbiji diktirale tempo rasta cena na tržištu nekretnina, u poslednje vreme ulogu tržišnog lidera preuzeli su stariji stanovi.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) pokazuju da je prosečna cena kvadrata starogradnje u drugom kvartalu 2025. porasla u svim većim gradovima: u Beogradu za 18 odsto, u Kragujevcu za oko 16 odsto, dok su Novi Sad i Niš zabeležili rast od 11, odnosno devet odsto, dok su cene stanova u gradnji sporije rasle. Ipak, Miloš Mitić, generalni direktor City Experta, upozorava da nije dovoljno posmatrati samo jedan kvartal da bi se stvorila šira slika o stanju na
Otvori na rs.bloombergadria.com

Pročitajte još

Vremeplov: Rođen je kompozitor Žarko Petrović

Vremeplov: Rođen je kompozitor Žarko Petrović

RTV pre 1 sat
Džaba vam spinovi, moji sinovci

Džaba vam spinovi, moji sinovci

Radar pre 6 sati
Napadnut novinar FoNeta u centru Beograda tokom izveštavanja o skupu podrške

Napadnut novinar FoNeta u centru Beograda tokom izveštavanja o skupu podrške

Danas pre 5 sati
Studenti peške stigli u Beograd da podrže majku mladića stradalog u padu nadstrešnice

Studenti peške stigli u Beograd da podrže majku mladića stradalog u padu nadstrešnice

Slobodna Evropa pre 5 sati
Bački Petrovac za studente: „Zemlja pamti ruke koje su čupale cveće mrtvima“ (FOTO)

Bački Petrovac za studente: „Zemlja pamti ruke koje su čupale cveće mrtvima“ (FOTO)

Danas pre 7 sati
Igor Rakočević: Pevati ožalošćenoj majci…

Igor Rakočević: Pevati ožalošćenoj majci…

Danas pre 8 sati
CINS: Novak Nedić i Miloš Anđić viđeni u kampu ispred Skupštine Srbije nakon incidenta 2. novembra

CINS: Novak Nedić i Miloš Anđić viđeni u kampu ispred Skupštine Srbije nakon incidenta 2. novembra

Danas pre 8 sati

Ključne reči

NišNovi SadKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Salonci nadmašuju nove stanove - zašto kupci sada više biraju starogradnju

Salonci nadmašuju nove stanove - zašto kupci sada više biraju starogradnju

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Hitler ga je zvao crveni general i tražio njegovu glavu od gestapoa Na današnji dan ubijen je heroj po se zove veliki grad u…

Hitler ga je zvao crveni general i tražio njegovu glavu od gestapoa Na današnji dan ubijen je heroj po se zove veliki grad u Vojvodini

Alo pre 13 minuta
Veruje se da svaki vernik danas treba da pojede 1 stvar Srbi slave velikog svetitelja koga su se i demoni bojali

Veruje se da svaki vernik danas treba da pojede 1 stvar Srbi slave velikog svetitelja koga su se i demoni bojali

Alo pre 13 minuta
Vampiri napadaju Jasenovac

Vampiri napadaju Jasenovac

Velike priče pre 17 minuta
Brutalizacija autoritarnog režima – na balkanski način

Brutalizacija autoritarnog režima – na balkanski način

Velike priče pre 47 minuta