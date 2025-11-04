Salonci nadmašuju nove stanove - zašto kupci sada više biraju starogradnju

Dok su godinama novogradnje u Srbiji diktirale tempo rasta cena na tržištu nekretnina, u poslednje vreme ulogu tržišnog lidera preuzeli su stariji stanovi.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) pokazuju da je prosečna cena kvadrata starogradnje u drugom kvartalu 2025. porasla u svim većim gradovima: u Beogradu za 18 odsto, u Kragujevcu za oko 16 odsto, dok su Novi Sad i Niš zabeležili rast od 11, odnosno devet odsto, dok su cene stanova u gradnji sporije rasle. Ipak, Miloš Mitić, generalni direktor City Experta, upozorava da nije dovoljno posmatrati samo jedan kvartal da bi se stvorila šira slika o stanju na