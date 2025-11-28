Danas počinje Božićni post koji traje 40 dana: Koja su pravila za prvu, a koja za poslednju nedelju Božićni post

Volim Zrenjanin pre 26 minuta
Danas počinje Božićni post koji traje 40 dana: Koja su pravila za prvu, a koja za poslednju nedelju Božićni post

Danas u četvrtak 28. novembra počinje veliki Božićni post i traje 40 dana tačnije do Badnjeg dana koji je 6. januara 2025. i predstavlja pripremu za veliki praznik Hristovog rođenja.

Kako to mnogi Pravoslavni vernici vole da kažu ovaj post je zapravo priprema za praznik rođenja Isusa Hrista. Ponedeljkom, sredom i petkom se strogo posti (na vodi). Utorkom i četvrtkom se može koristit ulje i vino. Subotom i nedeljom jede se riba. U prvoj nedelji posta je i veliki praznik Vavedenje (4. decembar), a pošto pada u sredu, tog dana se strogo posti. Isto tako se posti i u drugoj i trećoj nedelji. Poslednja nedelja posti se strogo, bez ribe i ulja, a na
