Počeo veliki Božićni post: Kako se posti i šta je suština

RTK pre 32 minuta
Počeo veliki Božićni post: Kako se posti i šta je suština

Božićni post počeo je danas, a cilj posta je približavanje Bogu, kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela.

Božićni post traje četrdeset dana, ali nije tako strog kao Veliki post. Završava se 6. januara. U toku celog ovoga posta, po pravilu se ne jede meso, mlečni proizvodi i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“. Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembra), čak i ako praznik padne u sredu ili petak. Poslednja nedelja Božićnog posta posti se strože, bez upotrebe ribe, a po
