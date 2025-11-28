Da li je veći greh pojesti pljeskavicu za vreme posta ili opsovati nekoga? Srpska pravoslavna crkva ima jasan stav

Danas je počeo veliki Božićni post. Za razliku od Uskršnjeg, čiji početak zavisi od datuma Pashe, Božićni post uvek počinje istog dana – 28. novembra – i traje 40 dana, zaključno sa Badnjim danom, 6. januara. Prema crkvenom pravilu, sredom i petkom posti se na vodi, dok je ostalim danima dozvoljena upotreba ulja i vina. Subotom i nedeljom, kao i na velike praznike poput Vavedenja Presvete Bogorodice i Svetog Nikole, vernicima je dopušteno da jedu ribu. Hrišćanski