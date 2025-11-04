Usvojen izveštaj Evropske komisije o Srbiji: 'Primena reformi značajno usporila'

Evropska komisija usvojila je u utorak Izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji u kome se navodi da je Srbija ispunila početne kriterijume za otvaranje klastera 3 - konkurentnost i inkluzivni rast - ali da ostvareni rezultati nisu dovoljni da se otvore nova poglavlja dok se ne obezbedi kredibilna primena reformi.

Ocenjuje se da su reforme u zemlji značajno usporile i da dalji tempo pregovora zavisi od vladavine prava, slobode medija i napretka u dijalogu sa Prištinom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, predstavljajući izveštaj, naglasila je da Srbija nastavlja da proglašava članstvo u EU strateškim ciljem, ali da je primena reformi "značajno usporila". "Primećeni su pozitivni pomaci, ali Srbija mora da pokaže da kredibilno sprovodi reforme u oblasti osnovnih prava