Izveštaj EK: U Srbiji represija, hapšenja, prekomerna upotreba sile

Vreme pre 1 sat
Izveštaj EK: U Srbiji represija, hapšenja, prekomerna upotreba sile

„Krajem juna, vlasti su usvojile represivniji pristup, uključujući brojna hapšenja i izveštaje o prekomernoj upotrebi sile protiv demonstranata. Državni zvaničnici su često predstavljali proteste kao 'obojenu revoluciju’“, navedeno je u Izveštaju EK objavljenom u utorak

U Srbiji postoje izazovi u funkcionisanju demokratskih institucija zbog sve polarizovanije političke situacije na nacionalnom i na lokalnom nivou, navedeno je Izveštaju Evropske komisije koji objavljen u utorak. U izveštaju se pominju pad nadstrešnice i protesti koji su usledili, napad na predstavnike medija i civilnog društva i izbori u Zaječaru i Kosjeriću. Navedeno je da je „tragičan pad“ nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine,
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Izveštaj Evropske komisije o Srbiji: Reforme značajno usporene, Klaster 3 tehnički spreman za otvaranje

Izveštaj Evropske komisije o Srbiji: Reforme značajno usporene, Klaster 3 tehnički spreman za otvaranje

Euronews pre 25 minuta
„Nova“ piše: Režim pravi miting pred ženom koja traži pravdu za mrtvog sina

„Nova“ piše: Režim pravi miting pred ženom koja traži pravdu za mrtvog sina

Nova pre 25 minuta
Fon Bekerat: Brisel čvrsto veruje da je budućnost Srbije u EU

Fon Bekerat: Brisel čvrsto veruje da je budućnost Srbije u EU

Euronews pre 1 sat
Fon Bekerat: Brisel čvrsto veruje da je budućnost Srbije u EU

Fon Bekerat: Brisel čvrsto veruje da je budućnost Srbije u EU

RTV pre 1 sat
ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Beta pre 2 sata
Evropska komisija u izveštaju o Srbiji: Nazadovanje u oblasti demokratije, polarizacija društva produbljena, reforme usporene

Evropska komisija u izveštaju o Srbiji: Nazadovanje u oblasti demokratije, polarizacija društva produbljena, reforme usporene

Jugmedia pre 1 sat
Daanašnji izveštaj EK potvrdio da Srbija nazaduje i da je ugrožena demokratija

Daanašnji izveštaj EK potvrdio da Srbija nazaduje i da je ugrožena demokratija

Ozon press pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarNovi SadEvropska komisijaKosjerićIzbori

Politika, najnovije vesti »

Osmani poverila mandat Konjufci za formiranje nove Vlade Kosova

Osmani poverila mandat Konjufci za formiranje nove Vlade Kosova

Danas pre 1 sat
Predsednik Srbije iz Brisela: Postoji mala mogućnost da otvorimo Klaster 3 pre kraja godine

Predsednik Srbije iz Brisela: Postoji mala mogućnost da otvorimo Klaster 3 pre kraja godine

Danas pre 1 sat
Zašto SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka obiti o glavu

Zašto SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka obiti o glavu

Danas pre 2 sata
ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Danas pre 2 sata
Vučić tvrdi da nije obavešten o sutrašnjem velikom skupu SNS u Ćacilendu, on se sprema za Novi Sad

Vučić tvrdi da nije obavešten o sutrašnjem velikom skupu SNS u Ćacilendu, on se sprema za Novi Sad

Danas pre 2 sata