Izveštaj EK: U Srbiji represija, hapšenja, prekomerna upotreba sile

„Krajem juna, vlasti su usvojile represivniji pristup, uključujući brojna hapšenja i izveštaje o prekomernoj upotrebi sile protiv demonstranata. Državni zvaničnici su često predstavljali proteste kao 'obojenu revoluciju’“, navedeno je u Izveštaju EK objavljenom u utorak

U Srbiji postoje izazovi u funkcionisanju demokratskih institucija zbog sve polarizovanije političke situacije na nacionalnom i na lokalnom nivou, navedeno je Izveštaju Evropske komisije koji objavljen u utorak. U izveštaju se pominju pad nadstrešnice i protesti koji su usledili, napad na predstavnike medija i civilnog društva i izbori u Zaječaru i Kosjeriću. Navedeno je da je „tragičan pad“ nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine,