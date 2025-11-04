Igor Rakočević: Pevati ožalošćenoj majci…

Danas pre 4 sati  |  Danas Online
Igor Rakočević: Pevati ožalošćenoj majci…

Legendarni košarkaš Crvene zvezde Igor Rakočević ljut je zbog puštanja muzike ispred šatora u Pionirskom parku u trenutku kada Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke, štrajkuje glađu.

Ni posle godinu dana nema odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu, a ovom prilikom se Rakočević oglasio na društvenoj mreži „X“. – Pevati ožalošćenoj MAJCI koja je izgubila svoje najrođenije, i bezosećajno joj se rugati u lice, može samo najgore ljudsko dno – napisao je on. Pevati ozaloscenoj MAJCI koja je izgubila svoje najrodjenije, i bezosecajno joj se rugati u lice, moze samo najgore ljudsko dno. — Igor Rakocevic (@IgorRakocevic) November 3, 2025
